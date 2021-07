Jovanotti: “Sono finito in un roveto, ho tre costole incrinate”. E pubblica le foto dei graffi sul viso (Di martedì 13 luglio 2021) Incidente sul set per Jovanotti. Il cantante ha pubblicato su Facebook alcuni scatti che lo immortalano nel dietro le quinte del videoclip de “L’allegria“, la nuova canzone che ha scritto per Gianni Morandi (tra l’altro anche lui ancora infortunato), con dei vistosi graffi sul viso che hanno subito fatto preoccupare i fan. Tanto che, visti i commenti insistenti, Jova ha dovuto spiegare quanto successo, rassicurando tutti: “I graffi sulla mia faccia (per chi me lo ha chiesto) Sono perchè il giorno prima venendo giu dai tornanti di castel rigone in bici Sono andato lungo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Incidente sul set per. Il cantante hato su Facebook alcuni scatti che lo immortalano nel dietro le quinte del videoclip de “L’allegria“, la nuova canzone che ha scritto per Gianni Morandi (tra l’altro anche lui ancora infortunato), con dei vistosisulche hanno subito fatto preoccupare i fan. Tanto che, visti i commenti insistenti, Jova ha dovuto spiegare quanto successo, rassicurando tutti: “Isulla mia faccia (per chi me lo ha chiesto)perchè il giorno prima venendo giu dai tornanti di castel rigone in biciandato lungo ...

