Jorginho: “Ecco perché ho scelto di giocare per l’Italia. Ho accettato subito la chiamata della Nazionale” (Di martedì 13 luglio 2021) Jorginho, nato a Imbituba nello Stato di Santa Catarina in Brasile, dal 2012 ha ottenuto la cittadinanza italiana per via di un trisavolo paterno, Giacomo Frello. Il giocatore, nel corso di un’intervista al canale brasiliano Sport Tv, ha spiegato i motivi della sua decisione di preferire l’Italia al Brasile. Ecco le sue dichiarazioni riportate da gazzetta.it: “Ho anche giocato nell’U21 per l’Italia. Non appena mi è arrivata la chiamata, ho accettato subito. Onestamente vedevo la Nazionale brasiliana come qualcosa di lontano. Sono cresciuto ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 luglio 2021), nato a Imbituba nello Stato di Santa Catarina in Brasile, dal 2012 ha ottenuto la cittadinanza italiana per via di un trisavolo paterno, Giacomo Frello. Il giocatore, nel corso di un’intervista al canale brasiliano Sport Tv, ha spiegato i motivisua decisione di preferireal Brasile.le sue dichiarazioni riportate da gazzetta.it: “Ho anche giocato nell’U21 per. Non appena mi è arrivata la, ho. Onestamente vedevo labrasiliana come qualcosa di lontano. Sono cresciuto ...

