Izabel Goulart, il primo piano sulla scollatura è da urlo (Di martedì 13 luglio 2021) Izabel Goulart accende la fantasia del mondo dei social. La compagna di Kevin Trapp ha attirato su di sé gli occhi dei suoi follower Leggi su golssip (Di martedì 13 luglio 2021)accende la fantasia del mondo dei social. La compagna di Kevin Trapp ha attirato su di sé gli occhi dei suoi follower

Advertising

VanityFairIt : Paz Vega catalizza l'attenzione con la sua combo beauty sensuale, mentre sulla Croisette soffia la brezza marina ch… - linda_villanti : Red Carpet: Impazziti per le labbra rosso fuoco di Izabel Goulart - Daniela_Virzi : Red Carpet: Impazziti per le labbra rosso fuoco di Izabel Goulart - ValeRossignoli : Ma Izabel Goulart e Kevin Trapp si sono lasciati? #Gossip - SimonaCroisette : RT @vogue_italia: Onde, rossetto nude e pancia nuda: il 'twin look' di Izabel Goulart e Chiara Ferragni a Cannes -