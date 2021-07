It’s coming Rome! Storia di un sogno bellissimo (Di martedì 13 luglio 2021) “It’s coming Rome!” continua ad accompagnare le nostre giornate e ci fa oscillare tra emozioni fortissime. Perché in fondo non abbiamo nessuna voglia di dire basta. Razionalizzare? Assolutamente no. Perché mai dovremmo? Mentre gli inglesi impareranno, prima o poi, a mangiare la pizza senza ananas, noi siamo un fiume d’amore, una marea umana di azzurro, di cuore, di felicità. La vittoria di questi europei è molto, molto, molto di più che una semplice coppa alzata al cielo. In questo trionfo così travolgente ci sono le cartoline più belle, da imprimere una dopo l’altra, sulla nostra pelle. In questo successo ci sono gli occhi lucidi di ... Leggi su distantimaunite (Di martedì 13 luglio 2021) “” continua ad accompagnare le nostre giornate e ci fa oscillare tra emozioni fortissime. Perché in fondo non abbiamo nessuna voglia di dire basta. Razionalizzare? Assolutamente no. Perché mai dovremmo? Mentre gli inglesi impareranno, prima o poi, a mangiare la pizza senza ananas, noi siamo un fiume d’amore, una marea umana di azzurro, di cuore, di felicità. La vittoria di questi europei è molto, molto, molto di più che una semplice coppa alzata al cielo. In questo trionfo così travolgente ci sono le cartoline più belle, da imprimere una dopo l’altra, sulla nostra pelle. In questo successo ci sono gli occhi lucidi di ...

