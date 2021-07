Italia | Salvini | “Gli inglesi pensavano di aver vinto | ma gli Azzurri non si inginocchiano mai”

(Di martedì 13 luglio 2021) “Domenica sera abbiamo sofferto davanti alla tv perché era un evento sportivo ma non solo. C’era uno stadio pieno diche fischiavano l’inno, chedigià, che sono andati in vantaggio, ma l’e glini non simai e siamo usciti a testa alta da quello stadio, e come siamo usciti a testa alta da Wembley usciremo a testa alta da questo stramaledetto Covid”. Queste le parole del leader della Lega Matteodurante un comizio a Battipaglia (Salerno) riguardo alla vittoria dell’a ...

Per il leader di Italia Viva il Reddito di cittadinanza sono 'soldi buttati'. E accusa i 5 Stelle di aver messo su… - DadoneFabiana : Se il Parlamento riflettesse il Paese reale, il #DdlZan sarebbe già legge dello Stato, quasi all'unanimità. Invece… - fattoquotidiano : Ddl Zan, oggi al Senato l'ipotesi di rispedirlo in commissione con l'aiuto di Renzi e Italia Viva

Le destre variano da un no secco di Fratelli d'al Ni die il "vediamo" di Forzaha fatto il mediatore nei giorni scorsi, abbassando i toni e cercando il dialogo. Da ...Secondo"l'educazione di un bimbo non spetta allo Stato o a qualche associazione, spetta ... Battipaglia come l'sono paesi accoglienti, solidali e generosi, ma nessuno può permettersi di ..."Col virus bisogna convincerci, ipotizzare adesso il ritorno alla chiusura, al lockdown e al coprifuoco significa fare male all'Italia", dice il leader della Lega Matteo Salvini, intervenendo a ...Ddl Zan, Renzi: "Spirito di unità o salta tutto" "Da questa legge la Lega chiede che si tolgano i bambini. Non usiamo i bambini, non si può far politica sulla pelle di bambini d ...