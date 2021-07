Italia, Pessina: “Si chiude capitolo più bello della mia vita fin qui, da domani se ne apre un altro” (Di martedì 13 luglio 2021) “Caro Diario, oggi termina il più bel capitolo della mia vita fin qui. Ma non si chiuderà definitivamente, rimarrà dentro i cuori di ognuno di noi: saremo per sempre i Fratelli d’Italia di quella magica estate 2021. Da domani se ne aprirà uno nuovo. E io sarò pronto a scriverlo”. Così Matteo Pessina, sul suo profilo Instagram, chiude il suo personale “diario di bordo” di Euro 2020. Una spedizione che lo ha visto come pedina importantissima, nonostante non partisse con il grado del titolare: due gol (contro Galles e Austria) e sempre prestazioni convincenti ... Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021) “Caro Diario, oggi termina il più belmiafin qui. Ma non sirà definitivamente, rimarrà dentro i cuori di ognuno di noi: saremo per sempre i Fratelli d’di quella magica estate 2021. Dase ne aprirà uno nuovo. E io sarò pronto a scriverlo”. Così Matteo, sul suo profilo Instagram,il suo personale “diario di bordo” di Euro 2020. Una spedizione che lo ha visto come pedina importantissima, nonostante non partisse con il grado del titolare: due gol (contro Galles e Austria) e sempre prestazioni convincenti ...

