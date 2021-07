Italia, ora Nations League e Mondiali: calendario, date, programma, avversarie. C’è la Spagna… (Di martedì 13 luglio 2021) L’Italia ha vinto gli Europei di calcio 2021, rendendosi protagonista di una meravigliosa cavalcata nell’ultimo mese. Gli azzurri hanno giganteggiato nella rassegna continentale e surclassando il tanto quotato Belgio (numero 1 del ranking FIFA), la blasonata Spagna e la presuntuosa Inghilterra, che era già sicura di festeggiare davanti ai 60.000 tifosi dello Stadio Wembley di Londra. I ragazzi del CT Roberto Mancini hanno confezionato una vera e propria impresa, rimettendo le mani su quel trofeo dopo addirittura 53 anni di digiuno. Dalla mancata qualificazione ai Mondiali 2018 alla grande gloria europea, tutto nel giro di tre anni in cui il tecnico ... Leggi su oasport (Di martedì 13 luglio 2021) L’ha vinto gli Europei di calcio 2021, rendendosi protagonista di una meravigliosa cavalcata nell’ultimo mese. Gli azzurri hanno giganteggiato nella rassegna continentale e surclassando il tanto quotato Belgio (numero 1 del ranking FIFA), la blasonata Spagna e la presuntuosa Inghilterra, che era già sicura di festeggiare davanti ai 60.000 tifosi dello Stadio Wembley di Londra. I ragazzi del CT Roberto Mancini hanno confezionato una vera e propria impresa, rimettendo le mani su quel trofeo dopo addirittura 53 anni di digiuno. Dalla mancata qualificazione ai2018 alla grande gloria europea, tutto nel giro di tre anni in cui il tecnico ...

Advertising

virginiaraggi : Sono sempre stata convinta che Beppe Grillo e Giuseppe Conte avrebbero trovato una soluzione. Sono due persone che… - fanpage : ULTIM'ORA In Inghilterra le persone chiedono di ripetere la partita. #campionideuropa #ItsComingRome - GianlucaVasto : Si riparte! Ci uniscono 'parole guerriere'...ora non ci resta, tutti insieme, che continuare a combattere al meglio… - _connex_ : RT @_Bellamyyyyyy_: Se nella squadra ???? 3 calciatori neri avessero sbagliato i rigori, in Italia ci sarebbe stata la stessa violenza che or… - Cabbot_ : RT @_Bellamyyyyyy_: Se nella squadra ???? 3 calciatori neri avessero sbagliato i rigori, in Italia ci sarebbe stata la stessa violenza che or… -