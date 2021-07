Italia | Mancini al Quirinale | “Vittoria dedicata a tutto il Paese”

Advertising

Quirinale : #Mattarella: Grande riconoscenza a Roberto #Mancini e ai nostri giocatori hanno ben rappresentato l’#Italia e hanno… - Vivo_Azzurro : ??? #Mancini: 'Abbiamo preso gol subito, ma abbiamo reagito e abbiamo meritato. Siamo contenti, spero che in #Italia… - SkySport : Mancini-Vialli: abbraccio e lacrime dopo Italia-Inghilterra a Wembley #SkySport #SkyEuro2020 #Euro2020 #Mancini… - PianetaMilan : .@Vivo_Azzurro, @robymancio al @Quirinale: 'Vittoria dedicata a tutto il Paese' - #Europei @EURO2020 #EURO2020… - MatteoDeNardi1 : RT @Quirinale: #Mattarella: Grande riconoscenza a Roberto #Mancini e ai nostri giocatori hanno ben rappresentato l’#Italia e hanno reso ono… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Mancini

D'altronde l'è già in grado di guardare al futuro. Lo stava facendo da prima di Euro 2020. A maggio è arrivato il rinnovo di contratto per Roberto, che ha prolungato fino al 2026: un'...A come Azzurri. Tutta l'diha dimostrato di essere un gruppo vero, il più unito di tutto l'Europeo. Dicono che sia stata questa la grande forza della Nazionale, inevitabile il massimo del giudizio. Voto 10 B ...Evani è stato confermato da Mancini con un incarico più strutturato e a lunga scadenza. E proprio con il "Mancio" e gli altri suoi collaboratori (Oriali, Vialli, Salsano, Nuciari e Lombardo), Evani ha ...Bandiere e cori da stadio. Anche i sammarinesi domenica sera hanno festeggiato l’Italia campione d’Europa. Muniti di teli da mare e trombette in tanti hanno raggiunto Campo Bruno Reffi dove, all’inter ...