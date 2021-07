Italia, macabro attacco: “Pronti alla morte, inseguendo il covid” (Di martedì 13 luglio 2021) I giornali sottolineano la grande impresa dell’Italia, ma anche gli assembramenti successivi al trionfo coi festeggiamenti nelle piazze Un doppio titolo che fa discutere ma che non è neppure troppo distante dalla realtà. In edicola, ‘Il Fatto Quotidiano’ focalizza l’attenzione sugli assembramenti eccessivi post trionfo dell’Italia agli Europei. Troppa folla in strada, nelle principali piazze Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 13 luglio 2021) I giornali sottolineano la grande impresa dell’, ma anche gli assembramenti successivi al trionfo coi festeggiamenti nelle piazze Un doppio titolo che fa discutere ma che non è neppure troppo distante drealtà. In edicola, ‘Il Fatto Quotidiano’ focalizza l’attenzione sugli assembramenti eccessivi post trionfo dell’agli Europei. Troppa folla in strada, nelle principali piazze Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Italia macabro Contro gli insulti razzisti ai calciatori neri serve una nuova versione del Vangelo È accaduto " mi dicono " che l'Inghilterra abbia perso contro l'Italia ai rigori, e che tra coloro ... pensavo fosse uno strano rituale macabro; probabilmente una bambina d'oggi penserebbe alla ...

Jorge Ibargüengoitia, Le morte Edito in Messico nel 1977 e apparso in Italia per la prima volta nel 1979 presso l'editore torinese La Rosa, Le morte , di Jorge ... Tratta di un macabro ritrovamento, quello dei cadaveri di alcune donne,...

“I Giardini della Paura”: Parma riscopre e celebra il cinema horror Luca Galvani "Ha sbattuto in terra i gattini" Denuncia il vicino e la moglie SAN COSTANZOAvrebbero ucciso dei gattini appena nati lanciandoli a terra come fossero palline da tennis. A processo per maltrattamenti contro gli animali, ci sono un 64enne di San Costanzo e la moglie ...

Italia, Mattarella festeggia la vittoria degli Europei con l'equipaggio nell'aereo presidenziale Tra una battuta e l’altra, c’è chi sconfina nel macabro: “Presidente, Pertini andò a Madrid a vedere la partita… e adesso è morto!“. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Wembley per ...

