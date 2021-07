Italia-Inghilterra, Rashford risponde agli insulti razzisti: “Non mi scuserò mai…” (Di martedì 13 luglio 2021) Tramite Sky Sport, ecco le scuse dell’esterno dell’Inghilterra Rashford sul rigore sbagliato in Italia-Inghilterra: “Mi era stato chiesto soltanto di segnare un penalty, mi dispiace. insulti razzisti? Non mi scuserò mai per chi sono e da dove vengo. Sono orgoglioso di aver indossato la maglia dell’Inghilterra”. Fonte foto Zimbio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Azzurri vaccinati in vista di Euro 2020 allo Spallanzani I ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 13 luglio 2021) Tramite Sky Sport, ecco le scuse dell’esterno dell’sul rigore sbato in: “Mi era stato chiesto soltanto di segnare un penalty, mi dispiace.? Non mimai per chi sono e da dove vengo. Sono orgoglioso di aver indossato la ma dell’”. Fonte foto Zimbio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Azzurri vaccinati in vista di Euro 2020 allo Spallanzani I ...

Advertising

SkySport : Mancini-Vialli: abbraccio e lacrime dopo Italia-Inghilterra a Wembley #SkySport #SkyEuro2020 #Euro2020 #Mancini… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, h 21.00 ???… - SkySport : ??? “GRAZIE SIGNORE CHE CI HAI DATO IL CALCIO, CHE CI FA ABBRACCIARE, CHE CI FA SOGNARE” ? Donnarumma para il rigore… - Sofia11828600 : RT @Ri_Ghetto: Chissà se in una stagione di The Crown metteranno anche l’Italia che vince sull’Inghilterra in casa - irenestorti1 : RT @Storace: Ci voleva quella presenza di #Mattarella a #Wembley.. Per rappresentare decine di milioni di italiani che hanno diritto a sper… -