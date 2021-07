Italia in festa: l’abbraccio di Roma, il ricordo di Davide (Di martedì 13 luglio 2021) L’Italia ha vissuto un indimenticabile lunedì di festa per celebrare il trionfo a Euro 2020, dedicato da Chiellini al ricordo di Astori Italia in festa e non potrebbe essere altrimenti. Il primo giorno da campioni d’Europa è scorso via veloce e interminabile tra un ricevimento di qua e un’intervista di là. Con l’atteso bagno di folla che la Capitale ha riservato ai ragazzi di Roberto Mancini. Non c’è stato covid che tenga. Esattamente come nella notte del trionfo nelle piazze di ogni comune Italiano, i tifosi hanno preso d’assalto il centro di Roma per mostrare calore e ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 luglio 2021) L’ha vissuto un indimenticabile lunedì diper celebrare il trionfo a Euro 2020, dedicato da Chiellini aldi Astoriine non potrebbe essere altrimenti. Il primo giorno da campioni d’Europa è scorso via veloce e interminabile tra un ricevimento di qua e un’intervista di là. Con l’atteso bagno di folla che la Capitale ha riservato ai ragazzi di Roberto Mancini. Non c’è stato covid che tenga. Esattamente come nella notte del trionfo nelle piazze di ogni comuneno, i tifosi hanno preso d’assalto il centro diper mostrare calore e ...

