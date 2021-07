Italia | ieri i festeggiamenti a Roma | Chiellini scatenato | canta “Notti magiche” Il video

(Di martedì 13 luglio 2021) L’è campione d’Europa e i calciatorihanno festeggiato ail capitano azzurro, Giorgio. L’account Twitter della Nazionale, ha pubblicato uncon il gruppo che” insieme a Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. In prima fila c’èche ha guidato, nuovamente, tutta la squadra. Come è finito il primo giorno da Campioni d’Europa ##RinascimentoAzzurro #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/b6UnLj4qGP — ...

Advertising

locamanuel73 : È emozione indescrivibile. È qualcosa di magico . Abbiamo fatto la storia! Da ieri sera quando ci incontreremo avre… - ilpost : Tra le cose di contorno più belle della serata di ieri: l'esultanza composta di Sergio Mattarella - _Techetechete : Una puntata speciale con le immagini più belle degli Europei e un parallelo con la vittoria dell’Italia del 1968.… - fasasafa98 : RT @locamanuel73: È emozione indescrivibile. È qualcosa di magico . Abbiamo fatto la storia! Da ieri sera quando ci incontreremo avremo un… - _OverxAgainx : RT @lastgiuli: tutta Italia ieri alla fine be like: donnarumma DONNARUMMA ha parato HA PARATO il rigore… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia ieri

... Sardegna, Calabria e Bolzano Oltre 200 mila i docenti non ancora vaccinati inL'... A queste "tre vie", nella versione limata e corretta approdatain Aula alla Camera, se ne aggiungono altre ...Mps versa in condizioni migliori di quanto previsto. Parola del numero uno, l' AD Guido Bastianini, cheha fatto il punto della situazione alla commissione parlamentare sulle banche presieduta da Carla Ruocco. " La situazione migliora, lo shortfall è inferiore al previsto ", ha detto Bastianini, in ...non mancano altresì le specifiche ‘parole del parto’, connotate - ieri come oggi - da un sofferto intreccio di paura e di fede, com’è naturale nei delicati ‘riti di passaggio’. Si avverte oggi il ...L'ISIS minaccia Di Maio e l'Italia. "Al Naba" é il settimanale dell'ISIS, che nell'ultimo numero settimanale ha pubblicato un articolo minaccioso verso i ...