Italia, Ibrahimovic a Donnarumma sui social: “Un anno con me e hai già capito come si vince” (Di martedì 13 luglio 2021) “Un anno con me e hai già capito come si vince. Prego”. Questo il messaggio ironico che Zlatan Ibrahimovic ha rivolto a Gianluigi Donnarumma sul proprio profilo Instagram dopo la vittoria dell’Europeo. La frase è stata postata insieme a una foto dell’ex rossonero mentre bacia la coppa. Donnarumma, eletto miglior giocatore del torneo e protagonista di semifinale e finale, è pronto a sbarcare in Francia per iniziare la sua nuova avventura al Psg e a difendere la porta rossonera dalla prossima stagione ci sarà Mike Maignan. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021) “Uncon me e hai giàsi. Prego”. Questo il messaggio ironico che Zlatanha rivolto a Gianluigisul proprio profilo Instagram dopo la vittoria dell’Europeo. La frase è stata postata insieme a una foto dell’ex rossonero mentre bacia la coppa., eletto miglior giocatore del torneo e protagonista di semifinale e finale, è pronto a sbarcare in Francia per iniziare la sua nuova avventura al Psg e a difendere la porta rossonera dalla prossima stagione ci sarà Mike Maignan. SportFace.

