Italia, Draghi a Donnarumma: “Ndo stai? Che parate!” | VIDEO (Di martedì 13 luglio 2021) Mario Draghi, Primo Ministro del Governo Italiano, si è complimentato con Gianluigi Donnarumma per le prestazioni offerte agli Europei Leggi su pianetamilan (Di martedì 13 luglio 2021) Mario, Primo Ministro del Governono, si è complimentato con Gianluigiper le prestazioni offerte agli Europei

Advertising

Palazzo_Chigi : Gli #Azzurri, #Berrettini e la squadra Under23 di #Atleticaleggera a Palazzo Chigi. Draghi: Ci avete fatto emoziona… - Vivo_Azzurro : #RinascimentoAzzurro ?????? Gli #Azzurri a Palazzo Chigi, #Draghi: “Ci avete unito e reso orgogliosi nel nome dell’… - Palazzo_Chigi : Draghi: Avete rafforzato in tutti noi il senso di appartenenza all’Italia. E ci avete messo al centro dell’Europa.… - rosalbareggio : Proud to be Italian #ItaliaCampionedEuropa Italia campione d'Europa, Draghi esalta Donnarumma: 'Che parate!' - Il S… - SusannaSi : @writersblock08 #MatteoBerrettini è stato ricevuto dal presidente della repubblica Mattarella e dal presidente del… -