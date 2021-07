Italia, Donnarumma svela: “Ecco perché non ho esultato all’ultimo rigore” (Di martedì 13 luglio 2021) La confessione del portiere dell’Italia Gigio Donnarumma, premiato come miglior giocatore della rassegna di Euro 2020, è stato ricuramente uno die protagonisti dell’Italia. L’ormai ex portiere del Milan, però, ha catturato l’attenzione di molti visto che non si è lasciato andare, all’ultimo rigore parato a nessuna esultanza. Dopo aver fermato Bukayo Saka, Gigio è rimasto composto mentre esplodeva a Wembley la festa azzurra. Molti avevano pensato a una reazione pacata. In realtà lo stesso portiere ha svelato l’arcano ai microfoni di Sky Sport: “Sul rigore non ho ... Leggi su 361magazine (Di martedì 13 luglio 2021) La confessione del portiere dell’Gigio, premiato come miglior giocatore della rassegna di Euro 2020, è stato ricuramente uno die protagonisti dell’. L’ormai ex portiere del Milan, però, ha catturato l’attenzione di molti visto che non si è lasciato andare,parato a nessuna esultanza. Dopo aver fermato Bukayo Saka, Gigio è rimasto composto mentre esplodeva a Wembley la festa azzurra. Molti avevano pensato a una reazione pacata. In realtà lo stesso portiere hato l’arcano ai microfoni di Sky Sport: “Sulnon ho ...

Advertising

SkySport : ??? “GRAZIE SIGNORE CHE CI HAI DATO IL CALCIO, CHE CI FA ABBRACCIARE, CHE CI FA SOGNARE” ? Donnarumma para il rigore… - repubblica : ?? L'Italia campione d'Europa!!! Inghilterra sconfitta a Wembley: dal dischetto sbagliano Belotti e Jorginho, ma Don… - Corriere : Italia campione d’Europa, Donnarumma para il rigore di Saka, inglesi battuti ... - all_uncertain : RT @lastgiuli: tutta Italia ieri alla fine be like: donnarumma DONNARUMMA ha parato HA PARATO il rigore… - Bianca34874951 : RT @FBiasin: 'Cresce l'attesa a Parigi per l'annuncio di #Donnarumma al #Psg'. A questo punto non è escluso che lo sceicco decida di compr… -