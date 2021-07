Italia | Chiellini showman | il capitano canta “Notti magiche” – VIDEO

Advertising

Guillaumemp : Wembley : siffle le “Fratelli d’Italia” Chiellini : - chetempochefa : “Non smettere mai di sognare Matteo, dietro di te ci saremo sempre anche noi e tutti gli italiani. Ci siamo sentiti… - chetempochefa : Il momento più bello da rivedere e immortalare: @chiellini alza la coppa al cielo, l’Italia è campione d’Europa ??????… - angela_fieni : RT @sportface2016: +++#Italia campione d'Europa, #Chiellini al Quirinale: 'Dedichiamo questo trofeo a Davide #Astori'+++ - paolorm2012 : RT @fanpage: ULTIM'ORA In Inghilterra le persone chiedono di ripetere la partita. #campionideuropa #ItsComingRome -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Chiellini

...il momento del match in cuiha tirato il colletto di Bukayo Saka fino a faro cadere a terra. APPROFONDIMENTI LA FRECCIATA Mourinho sui rigori inglesi: 'Un giocatore si è... MERCATO, ...Toiati) APPROFONDIMENTI LA SQUADRAcampione, la lezione dei 20enni che non aspettano (e... L'... Astori, il fratello e la dedica di: 'Grazie a tutti, Davide ha corso con gli azzurri'Chiellini, Immobile e Jorginho in prima fila per cantare "Un'estate italiana" in compagnia del noto cantante. Con loro, ovviamente, anche il trofeo vinto dalla squadra di Mancini. Di seguito il video ...Dopo mesi di restrizioni, isolamento, sofferenze, a Roma e in tutta Italia è scoppiata la festa. Nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 luglio, dopo la vittoria degli Europei contro l’Inghilterra, a ...