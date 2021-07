Italia | Capello | «Questa Nazionale mi ha fatto piangere»

(Di martedì 13 luglio 2021) Fabioparla della vittoria dell’ad Euro 2020: ecco le parole dell’ex allenatore della Juventus Fabioha rilasciato un’intervista a Il Mattino. Le sue parole sull’. «grandemi ha. È solo il primo passo, la prima pietra: questo gruppo è forte, ha un tecnico che in poco tempo ha creato una squadra vera, a volte si fa fatica a credere che sia unaper come gioca. E il Mondiale di Doha è tra poco più di un anno. Quando mi è scattata la scintilla? Nel vedere la serenità di chi ...

