Italia campione d'Europa, Sirigu "mostra la bandiera sarda e gli inglesi applaudono pensando sia la loro" (Di martedì 13 luglio 2021) Salvatore Sirigu, portiere del Torino e portiere della Nazionale, è diventato una sorta di 'icona' per gli inglesi. Per un malinteso. La cosa fa sorridere perché il giocatore, durante i magnifici festeggiamenti in campo per la vittoria degli Europei, ha mostrato una bandiera sarda. Il suo omaggio alla terra dove è nato è stato travisato dagli inglesi che, per un attimo, hanno pensato si trattasse della bandiere dei Tre Leoni e hanno applaudito (come da telecronaca).

