Italia campione d'Europa, il fratello di Astori: "Davide al fianco degli azzurri" (Di martedì 13 luglio 2021) Bruno Astori, fratello del compianto Davide, ha voluto dedicare un post su Instagram alla Nazionale campione d'Europa. L'uomo ha fatto i complimenti agli azzurri per lo splendido traguardo raggiunto, lasciandosi andare anche ad un ricordo di suo fratello scomparso prematuramente: "Penso che Davide abbia corso al fianco di Giorgio e dei ragazzi durante ogni passo di questo Europeo. La loro dedica va oltre ogni circostanza e le lacrime di Giorgio sono quelle di un gruppo di ragazzi che hanno condiviso gioie, dolori, difficoltà, emozioni"

