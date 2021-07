Italia campione d’Europa: guarda la festa sul bus scoperto | VIDEO (Di martedì 13 luglio 2021) L'Italia ha celebrato la vittoria negli Europei con un giro per Roma sul bus scoperto, a contatto con i tifosi. Le riprese dai social Leggi su pianetamilan (Di martedì 13 luglio 2021) L'ha celebrato la vittoria negli Europei con un giro per Roma sul bus, a contatto con i tifosi. Le riprese dai social

Advertising

UEFAcom_it : ITALIA CAMPIONE DI #EURO2020 ?????? #ITA | @Vivo_Azzurro - RaiUno : ?? ?? Alziamo la coppa a Wembley #11luglio #Euro2020 ???? L'Italia è Campione d'Europa ???? #ItaliaInghilterra #Rai1… - Adnkronos : Italia campione d’Europa, l’abbraccio tra #Mancini e #Vialli #ItsComingRome - gilnar76 : ?????????? IL NOSTRO PAGELLONE?? ITALIA CAMPIONE DI EURO 2020 [GABBOMAN E FABIO] #Asroma #Forzaroma #Roma #Seriea #Totti… - overdosdylan : RT @wildrouche: Jorginho arrivò in Italia a 15 anni, non poteva essere tesserato e stare in convitto perciò andò a stare in una comunità de… -