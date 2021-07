Italia-Argentina | il quotidiano Olè propone la ‘Supercoppa Maradona’

(Di martedì 13 luglio 2021) Una partita a mo di Supercoppa tra i campioni d’Europa ed i campioni di Sud America. E’ questa la proposta avanzata dalOlè, che si augura di assistere ad una partita tra. Ovviamente, il protagonista sarebbe Diego Armando Maradona, il quale darebbe nome all’evento. Il calciatore, recentemente scomparso, è stato infatti legato ad entrambi i paesi ed un match per ricordarlo sarebbe una bella idea. “Quale omaggio migliore per il Diez?” scrive il giornale. Due vittorie rispettivamente importanti e a loro modo storiche quelle recentemente maturate. L’non vinceva un trofeo dal lontano ...

La Nigeria comincia a fare molta paura in chiave olimpica, visto che sarà una delle avversarie nel girone dell'. Oltre agli africani anche l'Australia continua nel suo avvicinamento perfetto, battendo le stesse squadre dei nigeriani. Infatti la nazionale Aussie ha superato per 93 - 81 gli Stati Uniti (...L'altra sera, nel corso dei festeggiamenti per la vittoria dell'nel campionato di calcio ...che facemmo altrettanto nel 1990 quando per la finale del mondiale fra la Germania e l'ci ..."Supercoppa Maradona": questa è la proposta che arriva dall'Argentina. Due paesi vicini culturalmente uniti dal calcio e da uno dei suoi massimi interpreti.È iniziata ufficialmente la corsa al Pallone d’Oro. Lionel Messi, che ha vinto la Copa America con l’Argentina, parte come favorito ma ...