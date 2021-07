Israele | team di archeologi scopre frammento risalente a 3100 anni fa

Advertising

StarColombo : RT @IsraelinHolySee: Un team medico del Min. della Salute di Israele nelle #Filippine per aiutare la campagna di #vaccinazione. Il governo… - IsraelinHolySee : Un team medico del Min. della Salute di Israele nelle #Filippine per aiutare la campagna di #vaccinazione. Il gover… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele team

Mosaico-cem.it

Si tratta di una struttura unica in Europa e terza al mondo insieme a quelle analoghe presenti in Cina e. Icardi: 'In Piemonte l'eccellenza mondiale degli ospedali da campo'....LOH Kean Yew (Singapore) 19 Brian YANG (Canada) 20 Pablo ABIAN (Spagna) 21 Misha ZILBERMAN ()...Olimpico Rifugiati) 39 Luka WRABER (Austria) 40 Artem POCHTAROV (Ucraina) 41 Timothy LAM (USA)...Interessantissima scoperta a Khirbat a-Rai (sito archeologico che si trova presso l’ odierna Biet Shemesh, a ovest di Gerusalemme, Israele). Un team di esperti, guidati dal prof. Yossef Garfinkel, ...Nel board di Kantar fanno il loro ingresso Daniela Cesareo (cfo) e Valentina Gallo (human resource business partner). Ecco chi sono ...