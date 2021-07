Isola 15, un’ex naufraga si sfoga sui social: “Mi sono sentita molestata e offesa” (Di martedì 13 luglio 2021) Il rapporto con i fan é sempre stato un’arma a doppio taglio per i personaggi famosi. Bisogna infatti saper gestire la propria visibilità ed armarsi di pazienza di fronte ad alcuni ‘seguaci’ che possono risultare invadenti. Ne sa qualcosa Madame, la nota cantante finita al centro di una polemica per un suo tweet nei confronti di alcuni comportamenti dei fan a detta sua inopportuni. Questa volta é Miryea Stabile, semifinalista dell’Isola dei Famosi, a raccontare un aneddoto poco piacevole sull’insistenza di un fan. La pupa ha dichiarato di essersi sentita molestata dal comportamento troppo invadente di un ragazzo che voleva ... Leggi su isaechia (Di martedì 13 luglio 2021) Il rapporto con i fan é sempre stato un’arma a doppio taglio per i personaggi famosi. Bisogna infatti saper gestire la propria visibilità ed armarsi di pazienza di fronte ad alcuni ‘seguaci’ che posrisultare invadenti. Ne sa qualcosa Madame, la nota cantante finita al centro di una polemica per un suo tweet nei confronti di alcuni comportamenti dei fan a detta sua inopportuni. Questa volta é Miryea Stabile, semifinalista dell’dei Famosi, a raccontare un aneddoto poco piacevole sull’insistenza di un fan. La pupa ha dichiarato di essersidal comportamento troppo invadente di un ragazzo che voleva ...

