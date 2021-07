Iraq: incendio nell'ospedale Covid, il bilancio sale a 52 morti (Di martedì 13 luglio 2021) E' salito ad almeno 52 pazienti morti e altri 22 feriti il bilancio dell'incendio che eri ha devastato l'unità Covid di un ospedale di Nassiriya, nel sud dell'Iraq. Lo hanno reso noto le autorità ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 luglio 2021) E' salito ad almeno 52 pazientie altri 22 feriti ildell'che eri ha devastato l'unitàdi undi Nassiriya, nel sud dell'. Lo hanno reso noto le autorità ...

