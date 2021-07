Iraq | incendio in ospedale Covid a Nassiriya | il bilancio delle vittime sale a 52

(Di martedì 13 luglio 2021) Un altrodevastante ha colpito uninche cura i malati di, il secondo in meno di tre mesi. Stavolta le fiamme sono scoppiate in una struttura di, nel sud del Paese,...

Sono almeno i 35 morti in unscoppiato in un reparto Covid dell'ospedale Al Hussein di Nassiriya, in. 'Le vittime sono morte carbonizzate e le ricerche proseguono', ha dichiarato un funzionario, precisando che nel ...... 35 morti Almeno 35 pazienti sono morti e 5 sono rimasti ustionati in un violentoscoppiato all'interno dell'Unità Covid - 19 dell'ospedale Al Hussein a Nassiria, nel sud dell'. Lo ...afflitto da difficoltà economiche e corruzione Un altro incendio devastante ha colpito un ospedale in Iraq che cura i malati di Covid, il secondo in meno di tre mesi. Stavolta le fiamme sono ...(ANSA) – NASSIRIYA (IRAQ), 13 LUG – E’ salito ad almeno 52 pazienti morti e altri 22 feriti il bilancio dell’incendio che eri ha devastato l’unità Covid di un ospedale di Nassiriya ...