Iraq: incendio in ospedale Covid a Nassiriya, almeno 60 morti. Bilancio destinato a salire (Di martedì 13 luglio 2021) Un altro incendio devastante ha colpito un ospedale in Iraq che cura i malati di Covid, il secondo in meno di tre mesi. Stavolta le fiamme sono scoppiate in una struttura di Nassiriya , nel sud del ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 13 luglio 2021) Un altrodevastante ha colpito uninche cura i malati di, il secondo in meno di tre mesi. Stavolta le fiamme sono scoppiate in una struttura di, nel sud del ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Iraq: incendio nell'ospedale Covid, il bilancio sale a 52 morti - ilpost : Almeno 50 persone sono morte in un incendio che si è sviluppato in un ospedale della città irachena di Nassiriya - emchella : Iraq: incendio nell'ospedale Covid, il bilancio sale a 60 morti - Mondo - ANSA - fisco24_info : Iraq: incendio nell'ospedale Covid, il bilancio sale a 60 morti: Molti feriti. Finora 39 corpi sono stati identific… - 1970Germano : RT @fam_cristiana: Tragedia in #Iraq. Incendio nel reparto #COVID di un ospedale a #Nassirya. Almeno 50 morti. Lo scorso aprile un incendi… -