Iraq, incendio in covid hospital: si aggrava bilancio dei morti (Di martedì 13 luglio 2021) Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime del tragico incendio divampato ieri in un reparto per pazienti covid dell’ospedale Al-Hussein di Nassiriya, in Iraq. Parla infatti di almeno 58 morti il nuovo bollettino confermato dal portavoce del Dipartimento della salute Dhi Qar, la provincia in cui si trova Nassiriya. Secondo il portavoce Ammar Bashar, nel reparto erano ricoverati 63 pazienti. Nasiriyah News Network ha invece riferito di 60 corpi trasportati al dipartimento di medicina legale, 30 dei quali non ancora identificati. Qui decine di persone cercano notizie dei propri cari. ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 luglio 2021) Continua adrsi ildelle vittime del tragicodivampato ieri in un reparto per pazientidell’ospedale Al-Hussein di Nassiriya, in. Parla infatti di almeno 58il nuovo bollettino confermato dal portavoce del Dipartimento della salute Dhi Qar, la provincia in cui si trova Nassiriya. Secondo il portavoce Ammar Bashar, nel reparto erano ricoverati 63 pazienti. Nasiriyah News Network ha invece riferito di 60 corpi trasportati al dipartimento di medicina legale, 30 dei quali non ancora identificati. Qui decine di persone cercano notizie dei propri cari. ...

