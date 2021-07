Investito a Urgnano | «Remo era l’anima del Cai del paese»

(Di martedì 13 luglio 2021) Il tragico incidente lunedì mattina, la vittima èPoloni, pensionato e «anima» del Cai del. Si allenava ogni giorno per le escursioni in montagna.dall’auto di un 24enne, forse abbagliato da sole.

Così il Cai diha salutato su Facebook Remo Poloni,ieri mattina, 12 luglio, sulla Francesca .La tragedia si è consumata intorno alle 7.25, lungo la strada provinciale Francesca. Remo Poloni, 72 anni, era uscito a piedi per una camminata di prima mattinaIl tragico incidente lunedì mattina, la vittima è Remo Poloni, pensionato e «anima» del Cai del paese. Si allenava ogni giorno per le escursioni in montagna. Investito dall’auto di un 24enne, forse ab ...Un’altra vittima al maledetto incrocio con la strada delle Moie, nella Bassa. A perdere la vita ieri mattina alle 7.25 un pensionato di 72 anni, Remo Poloni, di Urgnano, conosciuto in paese in quanto ...