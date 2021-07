Investì un padre di famiglia. Due anni dopo si suicida. Il figlio: "L'avevamo perdonata" (Di martedì 13 luglio 2021) Nel luglio del 2019 aveva investito un padre di famiglia, uccidendolo. Nell’anniversario della morte, la donna, una trentenne di Vigonza, si è tolta la vita, gettandosi sotto un treno. Il figlio dell’uomo ha affermato: “L’avevamo perdonata”. Giulia era stata protagonista di una tragedia avvenuta a Ponte di Brenta due estati fa. Quella sera del 5 luglio stava guidando la sua auto dirigendosi verso il centro di Padova, quando ha perso il controllo del mezzo provocando una carambola di auto che ha ucciso Valerio Nigrelli, 62 anni, che in quel momento viaggiava con il suo ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 luglio 2021) Nel luglio del 2019 aveva investito undi, uccidendolo. Nell’versario della morte, la donna, una trentenne di Vigonza, si è tolta la vita, gettandosi sotto un treno. Ildell’uomo ha affermato: “L’”. Giulia era stata protagonista di una tragedia avvenuta a Ponte di Brenta due estati fa. Quella sera del 5 luglio stava guidando la sua auto dirigendosi verso il centro di Padova, quando ha perso il controllo del mezzo provocando una carambola di auto che ha ucciso Valerio Nigrelli, 62, che in quel momento viaggiava con il suo ...

Advertising

AvvMennillo : Investì e uccise padre di famiglia: due anni dopo si toglie la vita - HuffPostItalia : Investì un padre di famiglia. Due anni dopo si suicida. Il figlio: 'L'avevamo perdonata' - Corriere : Investì e uccise padre di famiglia: due anni dopo si toglie la vita - Lucaarggh : RT @VinnieVegaPF: 'Investì Gaia e Camilla. Genovese patteggia ma non andrà in cella'. Con le amicizie e le influenze giuste, se sei 'figli… - VinnieVegaPF : 'Investì Gaia e Camilla. Genovese patteggia ma non andrà in cella'. Con le amicizie e le influenze giuste, se sei… -

Ultime Notizie dalla rete : Investì padre Sedicenni investite e uccise a Roma, Pietro Genovese concorda in Appello 5 anni e 4 mesi ... il giovane romano che investì e uccise due 16enni la notte del 21 dicembre 2019 in Corso Francia, ... - - > Leggi Anche Sedicenni morte investite a Roma, il padre di Gaia: 'Mi manca mia figlia, Genovese ...

Lago di Garda, chiesto l'arresto di un tedesco. I genitori di Greta: 'Neanche un animale si comporta così' Lago di Garda, la rabbia dei genitori di Greta La madre e il padre di Greta si sono sfogati in un'intervista al Tg1: ' Neanche un animale si comporta così, indescrivibile. Loro sono in Germania spero ...

Colto da malore si accascia in casa davanti agli operai. Trasferimento in eliambulanza per 56 enne Onda Tv ... il giovane romano chee uccise due 16enni la notte del 21 dicembre 2019 in Corso Francia, ... - - > Leggi Anche Sedicenni morte investite a Roma, ildi Gaia: 'Mi manca mia figlia, Genovese ...Lago di Garda, la rabbia dei genitori di Greta La madre e ildi Greta si sono sfogati in un'intervista al Tg1: ' Neanche un animale si comporta così, indescrivibile. Loro sono in Germania spero ...