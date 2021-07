Intitolazione della Caserma della Polizia di Stato al Sottotenente Vittorio Labate a Livorno (Di martedì 13 luglio 2021) alla presenza del capo della Polizia Lamberto Giannini Si è svolta questa mattina a Livorno, alla presenza del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Lamberto Giannini, la cerimonia di Intitolazione della Caserma della locale Questura, sita in Viale Boccaccio,5, Leggi su periodicodaily (Di martedì 13 luglio 2021) alla presenza del capoLamberto Giannini Si è svolta questa mattina a, alla presenza del Capo, Direttore GeneralePubblica Sicurezza, Prefetto Lamberto Giannini, la cerimonia dilocale Questura, sita in Viale Boccaccio,5,

Advertising

rizzina2005 : Al sindaco a al Consiglio comunale di Pisa: Per la cancellazione della intitolazione di via Giovanni D’Achiardi - F… - LucaTrazom : Al sindaco a al Consiglio comunale di Pisa: Per la cancellazione della intitolazione di via Giovanni D’Achiardi - F… - Ariel48536344 : Al sindaco a al Consiglio comunale di Pisa: Per la cancellazione della intitolazione di via Giovanni D’Achiardi - F… - YerleShannara : Al sindaco a al Consiglio comunale di Pisa: Per la cancellazione della intitolazione di via Giovanni D’Achiardi - F… - carlochiatti88 : Al sindaco a al Consiglio comunale di Pisa: Per la cancellazione della intitolazione di via Giovanni D’Achiardi - F… -