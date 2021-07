Inter | presentata la maglia per la stagione 2021 22 E i social si scatenano

Advertising

HMadrid1509 : RT @90ordnasselA: “Salvo sorprese, sarà Socios il prossimo compagno di viaggio nerazzurro. Contestualmente, sarà presentata ufficialmente a… - gilnar76 : Inter, presentata la nuova maglia prima maglia – FOTO #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea… - junews24com : Inter, presentata la nuova maglia prima maglia - FOTO - - ParlandoI : Presentata la nuova maglia per l'anno prossimo... Leggi l'articolo al link: - 11contro11 : #Inter, presentata la nuova maglia 2021/2022 #SerieA #11contro11 -

Ultime Notizie dalla rete : Inter presentata

Ultime in ordine di tempo le novità relative alla maglia da gioco ,oggi sui canali ... Richiamandosi al Biscione , l', sotto la guida di Nike, cambia infatti pelle per celebrare la ...Dopo una lunga attesa, dovuta anche all'incertezza riguardo all'identità del main sponsor del club di Viale Liberazione, l'Media House ha lanciato la nuova divisa come al solito in grande ...Nelle ultime settimane si è fatto largo il nome di Stefano Sensi come opzione per il centrocampo della Fiorentina, alla ricerca di un regista che possa garantire miglior qualità ...L'Inter ha presentato la nuova maglia per la stagione 2021-2022. Sui social è stato postato un video con un serpente nerazzurro che avvolge il Castello Sforzesco e la zona alla moda nella quale sorge ...