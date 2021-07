Inter, Lenovo è il nuovo retro-sponsor sulla maglia (Di martedì 13 luglio 2021) Non solo nuova maglia, l’Inter ha svelato ufficialmente anche il nuovo retro-sponsor che comparirà sulla schiena delle divise nerazzurre dalla prossima stagione. Conclusa l’era Pirelli, che compariva sul retro delle maglie con il marchio Driver, dal 2021/22 ci sarà Lenovo come nuovo retro-sponsor. “La nuova maglia si presenta inoltre in una veste rinnovata per la L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 13 luglio 2021) Non solo nuova, l’ha svelato ufficialmente anche ilche compariràschiena delle divise nerazzurre dalla prossima stagione. Conclusa l’era Pirelli, che compariva suldelle maglie con il marchio Driver, dal 2021/22 ci saràcome. “La nuovasi presenta inoltre in una veste rinnovata per la L'articolo

