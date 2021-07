Insulti razzisti al calciatore inglese Rashford Accetto le critiche per quel rigore sbagliato | ma non mi scuserò per chi sono

(Di martedì 13 luglio 2021) “lesulla mia prestazione,la palla doveva entrare, ma non mimai per chie da dove vengo”: Marcusè stato uno dei calciatori inglesi a sbagliare ilnella finale degli Europei. Il 23enne è stato preso di mira sui social dopo la partita contro l’Italia e moltia lui rivolti erano di stampo razzista. “Non so nemmeno da dove cominciare, non so come esprimere a parole come mi sento in questo preciso momento” ha scritto ilin un post apparso sui suoi account social, “Ho ...

caritas_milano : Un giocatore lo vedi dal coraggio dall'altruismo e dalla fantasia... Forza Saka, Rashford e Sancho! Siamo al fianc… - repubblica : Fischi, insulti razzisti e la medaglia tolta: la brutta figura del calcio inglese - HuffPostItalia : Minacce e insulti razzisti ai giocatori che hanno sbagliato i rigori. Johnson: 'Terrificante, vergogna' - MarcoLorux : RT @pisto_gol: Abbiamo dimenticato i fischi dell’Olimpico all’inno argentino (‘90), gli insulti razzisti a Balotelli, Boateng, Zoro e Munta… - CorinnnaT : RT @pisto_gol: Abbiamo dimenticato i fischi dell’Olimpico all’inno argentino (‘90), gli insulti razzisti a Balotelli, Boateng, Zoro e Munta… -

'La Uefa condanna con forza i disgustantirivolti a diversi calciatori dell'Inghilterra sui social media dopo la finale dell'Europeo, per i quali non c'è spazio nel calcio nè nella società', così la Uefa sul proprio profilo ...Il giocatore, uno dei tre che hanno sbagliato il tiro dagli 11 metri nella finale con l'Italia, è stato vittima disui social, come i compagni Jordan Sancho e Bukayo Saka. "Sono ...Daspo per i tifosi razzisti - La petizione più recente in ordine cronologico è anche l'unica che vuole combattere per qualcosa avvenuto fuori dal campo di gioco. Dopo gli insulti a sfondo razzista ...Il 23enne è stato preso di mira sui social dopo la partita contro l’Italia e molti insulti a lui rivolti erano di stampo razzista. “Non so nemmeno da dove cominciare, non so come esprimere a ...