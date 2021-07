Insulti razzisti a Rashford Accetto le critiche per quel rigore sbagliato | ma non mi scuserò per quello che sono

(Di martedì 13 luglio 2021) “lesulla mia prestazione,la palla doveva entrare, ma non mimai per chie da dove vengo”: Marcusè stato uno dei calciatori inglesi a sbagliare ilnella finale degli Europei. Il 23enne è stato preso di mira sui social dopo la partita contro l’Italia e moltia lui rivolti erano di stampo razzista. “Non so nemmeno da dove cominciare, non so come esprimere a parole come mi sento in questo preciso momento” ha scritto il calciatore in un post apparso sui suoi account social, “Ho avuto una stagione ...

caritas_milano : Un giocatore lo vedi dal coraggio dall'altruismo e dalla fantasia... Forza Saka, Rashford e Sancho! Siamo al fianc… - repubblica : Fischi, insulti razzisti e la medaglia tolta: la brutta figura del calcio inglese - pisto_gol : Abbiamo dimenticato i fischi dell’Olimpico all’inno argentino (‘90), gli insulti razzisti a Balotelli, Boateng, Zor… - rickysamp69 : RT @sole24ore: ?? #Euro2020 : risse, ululati e insulti razzisti, l'Inghilterra ha perso anche la partita del #fairplay: - PortoCinzia : RT @sole24ore: ?? #Euro2020 : risse, ululati e insulti razzisti, l'Inghilterra ha perso anche la partita del #fairplay: -

