Insigne | che bellezza! Candidato al gol più bello del torneo | e non è l' unico italiano!

(Di martedì 13 luglio 2021) Lorenzoha segnato due gol nell'Europeo appena trascorso, entrambi con la sua ormai celebre mattonella: il tiro a giro. Quello meraviglioso contro il Belgio, che è valso il momentaneo 2-0 azzurro, èad essere eletto come miglior gol del. Certo, la concorrenza non manca: c'è anche un altro italiano a far parte di questa ristretta cerchia, cioè Federico Chiesa con il suo gran gol alla Spagna. A tenere compagnia ai due esterni della Nazionale ci sono diversi fuoriclasse, tra cui Kevin De Bruyne, Cristiano Ronaldo, Paul Pogba e Luka Modric, oltre ad alcune rivelazioni quali Andriy Yarmolenko, Patrik Schick, ...

... ndr), al sommelier della Nazionale Barella, a DJ, alle manone di (Donnarumma) alla ... L'altra sera mentre stringevo quella coppa pensavo ai sacrificiavete fatto per me". C'è un riferimento ......esclusopossa fermarsi qualche giorno in città per un primo assaggio della vita francese per poi spostarsi verso località marittime. Così faranno tra pochi giorni Ciro Immobile e Lorenzo, ...Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, scrive su Twitter: "Ancora nessun incontro e nessun contatto sul fronte Insigne per discutere del rinnovo del capitano con il Napoli". Prosegue lo stallo ...Insigne? È stato un pilastro di questa Nazionale vincente ... Sarebbe fantastico, non è di mia competenza, ma mi auguro che questo possa accadere”.