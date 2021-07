Ingrandire gli occhi con la tecnica «Fox eye concealer hack» che spopola su TikTok

(Di martedì 13 luglio 2021) Domandona beauty: come si mette davvero il correttore? Se ne picchietta solo un po’ sotto gli occhi o si stende verso guancia e naso per un effetto ancora più coprente? Qualunque tecnica sia stata scelta da ognuna di noi in passato è probabile che non sia quella giusta. Ci sono effettive possibilità che, sbagliando qualche passaggio, abbiamo rimpicciolito lo sguardo e reso il trucco più pesante. Ma niente panico perché c’è una nuova moda in città ed è l‘hack del correttore che dona al viso un lifting istantaneo ingrandendo nello stesso tempo gli occhi.

Advertising

BufalaBufla : @LauraIlluminat2 @mostro15119736 Sarà lo schermo che ha fatto installare nella sua suite al San Raffaele! Mica è po… - harryishappines : Prima di fare colazione penso a sei cose impossibili... Contale Alice: 1. C'e una pozione che ti fa rimpicciolire;… - pizzicarella83 : @Mary79374836 Morta... ci ha provato ma ha furia di ingrandire gli ha mozzato la testa.... ajahahhah - Verdun75 : @Alessia00286018 Semmai il contrario, affatichi molto più la vista leggendo su carta, gli e-Book sono fatti a posta… -

Ultime Notizie dalla rete : Ingrandire gli

Vanity Fair.it

Per una bomba sexy incandescente come lei è bastato un solo scatto, per mandare in visibilio tuttiappassionati. Un 'film' già visto in precedenza, il cui personaggio principale ha regalato un ...... perancora di più e ottenere una sorta di effetto ralenti. In questo modo, risolviamo ...radiografia del nemico mostra esattamente dove colpisce il proiettile e come reagiscono le ossa e...grosseto. È stato inaugurato ieri mattina il nuovo ambulatorio di ipovisione dell’ospedale Misericordia di Grosseto, allestito nel padiglione che ospita gli ambulatori e che sarà pienamente operativo ...Miniserie | Un’altra pregevole interpretazione di Kate Winslet viene affiancata da una sceneggiatura che riesce a toccare, anche se già visti, temi complessi come la ricerca della verità, il perdono e ...