Infortunio alla caviglia: per Giorgia Villa l’addio alle Olimpiadi (Di martedì 13 luglio 2021) È sufficiente un solo istante per interrompere il sogno di una vita. Un inconveniente dell’ultimo minuto, un fastidioso imprevisto oppure semplicemente un pizzico di sfortuna possono vanificare anni di sacrifici e duro lavoro. Un incubo che nessuno sportivo vorrebbe vivere mai, ma che Giorgia Villa ha visto concretizzarsi a pochi giorni dalle Olimpiadi Estive. L’Infortunio subito ai Campionati Italiani di ginnastica artistica si è rivelato più grave del previsto costringendo la 18enne di Brembate a rinunciare alla rassegna a cinque cerchi. Punta di diamante della Nazionale guidata da ... Leggi su bergamonews (Di martedì 13 luglio 2021) È sufficiente un solo istante per interrompere il sogno di una vita. Un inconveniente dell’ultimo minuto, un fastidioso imprevisto oppure semplicemente un pizzico di sfortuna possono vanificare anni di sacrifici e duro lavoro. Un incubo che nessuno sportivo vorrebbe vivere mai, ma cheha visto concretizzarsi a pochi giorni dEstive. L’subito ai Campionati Italiani di ginnastica artistica si è rivelato più grave del previsto costringendo la 18enne di Brembate a rinunciarerassegna a cinque cerchi. Punta di diamante della Nazionale guidata da ...

