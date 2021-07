Incendio nelle campagne di Abbasanta in Sardegna, allarme per 25 bambini evacuati dal campo estivo (Di martedì 13 luglio 2021) . Paura per decine tra bambini e ragazzi che sono stati evacuati dalle colline di Abbasanta in Sardegna a causa di un Incendio scoppiato questo pomeriggio vicino Oristano. Numerose anche le abitazioni lambite dal fuoco. Sul posto vigili del fuoco e Protezione Civile, mentre sono in azione elicotteri e canadair per tentare di spegnere le fiamme. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del vasto Incendio divampato a questo pomeriggio nelle campagne di Abbasanta, a Funta Cannas, vicino Oristano. Decine di bambini ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 13 luglio 2021) . Paura per decine trae ragazzi che sono statidalle colline diina causa di unscoppiato questo pomeriggio vicino Oristano. Numerose anche le abitazioni lambite dal fuoco. Sul posto vigili del fuoco e Protezione Civile, mentre sono in azione elicotteri e canadair per tentare di spegnere le fiamme. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del vastodivampato a questo pomeriggiodi, a Funta Cannas, vicino Oristano. Decine di...

infoitinterno : Incendio nelle campagne di Abbasanta in Sardegna, allarme per 25 bambini evacuati dal campo estivo - FScalmati : RT @andreabell96: Giornata calda, nel pomeriggio vento caldo, odore di bruciato nell'aria, in lontananza fumo, come si poteva immaginare da… - andreabell96 : Giornata calda, nel pomeriggio vento caldo, odore di bruciato nell'aria, in lontananza fumo, come si poteva immagin… - SardiniaPost : ?? Incendio nelle campagne di Abbasanta, evacuati 73 ragazzi: prima un campo estivo con 25 ospiti, poi un campo scou… - giadaechwita : SE NON PULLO LA PC DI CHIESA NELLE FIGURINE INCENDIO QUALCOSA -