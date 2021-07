Incendi: allerta in Sardegna, rischio alto per nuovi roghi (Di martedì 13 luglio 2021) Previsione di pericolo Incendio alto sul Campidano di Cagliari, nel Sulcis e in Gallura, nella giornata di oggi martedì 13 luglio. L'allerta codice arancione è stata emanata dalla Protezione Civile ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 luglio 2021) Previsione di pericolosul Campidano di Cagliari, nel Sulcis e in Gallura, nella giornata di oggi martedì 13 luglio. L'codice arancione è stata emanata dalla Protezione Civile ...

