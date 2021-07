Incassa per 23 anni la pensione del papà morto: sequestrati 407mila euro. 'Smascherata per un passo falso' (Di martedì 13 luglio 2021) Per 23 anni ha Incassato la del padre morto , sfruttando un errore all'Anagrafe: ma è stata scoperta dopo aver fatto un clamoroso passo falso . Ora dovrà restituire circa 407mila euro, cioè la somma ... Leggi su leggo (Di martedì 13 luglio 2021) Per 23hato la del padre, sfruttando un errore all'Anagrafe: ma è stata scoperta dopo aver fatto un clamoroso. Ora dovrà restituire circa, cioè la somma ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Milano, incassa per 23 anni la pensione del padre morto #cronacamilano - leggoit : Incassa per 23 anni la pensione del papà morto: sequestrati 407mila euro. «Smascherata per un passo falso» - HuffPostItalia : Incassa la pensione del padre morto per 20 anni. Grazie a un errore burocratico - a42nno : RT @MediasetTgcom24: Milano, incassa per 23 anni la pensione del padre morto #cronacamilano - ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: Milano, incassa per 23 anni la pensione del padre morto #cronacamilano -