“In un mese e mezzo arriveremo a 30mila contagi al giorno”. L’immunologo del Cts Abrignani: “Grazie ai vaccini siamo passati da un morto ogni 50 casi a uno ogni mille” (Di martedì 13 luglio 2021) “C’è una variante super diffusiva, che prima si è presentata nel Regno Unito e poi in Spagna e Portogallo e che di certo arriverà anche da noi. In questa situazione non piacevole, ci fa star bene vedere che, dove il tasso di vaccinazione è ampio, si è protetti dalle forme gravi. Invece di morire una persona infettata ogni 50, infatti, a perdere la vita è una su mille”. E’ quanto ha detto a Repubblica L’immunologo dell’Università di Milano e membro del Comitato tecnico scientifico, Sergio Abrignani spiegando che l’Italia deve osservare come vanno le cose nel Regno Unito per decidere quali interventi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 13 luglio 2021) “C’è una variante super diffusiva, che prima si è presentata nel Regno Unito e poi in Spagna e Portogallo e che di certo arriverà anche da noi. In questa situazione non piacevole, ci fa star bene vedere che, dove il tasso di vaccinazione è ampio, si è protetti dalle forme gravi. Invece di morire una persona infettata50, infatti, a perdere la vita è una su”. E’ quanto ha detto a Repubblicadell’Università di Milano e membro del Comitato tecnico scientifico, Sergiospiegando che l’Italia deve osservare come vanno le cose nel Regno Unito per decidere quali interventi ...

