In Francia il pass sanitario anche al bar (Di martedì 13 luglio 2021) In Francia, a partire da agosto, per entrare in un bar o in un ristorante, andare al cinema o al centro commerciale, salire a bordo di un treno o di un aereo, sarà obbligatorio esibire il pass sanitario contenente una di questa tre prove: un certificato di avvenuta vaccinazione, un test Pcr o antigenico con esito negativo effettuato non più di 48 ore prima o un documento che attesti la guarigione dal Covid-19. Lo ha annunciato ieri sera il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, durante un discorso alla nazione sulla crisi sanitaria e la fine del quinquennio. “Il nostro paese si trova di fronte a una forte ripresa ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 13 luglio 2021) In, a partire da agosto, per entrare in un bar o in un ristorante, andare al cinema o al centro commerciale, salire a bordo di un treno o di un aereo, sarà obbligatorio esibire ilcontenente una di questa tre prove: un certificato di avvenuta vaccinazione, un test Pcr o antigenico con esito negativo effettuato non più di 48 ore prima o un documento che attesti la guarigione dal Covid-19. Lo ha annunciato ieri sera il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, durante un discorso alla nazione sulla crisi sanitaria e la fine del quinquennio. “Il nostro paese si trova di fronte a una forte ripresa ...

