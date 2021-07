In estate Ps nel caos: con carenza dei medici di famiglia, sistemi di cura in tilt (Di martedì 13 luglio 2021) I mesi estivi sono il periodo dell'anno in cui la carenza dei medici di famiglia si fa sentire di più. Basta vedere i pronto soccorso perennemente intasati, anche di casi facilmente gestibili dal medico di medicina generale, per rendersi conto di quanto sia alto il fabbisogno in Italia. Tra ferie e i numerosi "incidenti" di vacanze, i medici di famiglia disponibili in questo periodo sono davvero pochi. Eppure, come ha denunciato Consulcesi ai test di ingresso al Corso di formazione specifica in medicina Generale, che si sono tenuti a fine aprile, sono stati "scartati" ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) I mesi estivi sono il periodo dell'anno in cui ladeidisi fa sentire di più. Basta vedere i pronto soccorso perennemente intasati, anche di casi facilmente gestibili dal medico dina generale, per rendersi conto di quanto sia alto il fabbisogno in Italia. Tra ferie e i numerosi "incidenti" di vacanze, ididisponibili in questo periodo sono davvero pochi. Eppure, come ha denunciato Consulcesi ai test di ingresso al Corso di formazione specifica inna Generale, che si sono tenuti a fine aprile, sono stati "scartati" ...

Advertising

matteosalvinimi : Al di là dei gazebo, vi ricordo che potete andare a firmare tutta estate nel vostro Municipio: GRAZIE Amici! P.s. H… - agendatoscana : Eventi, manifestazioni e concerti in programma a #Caldana, nel comune di #Gavorrano, a luglio e agosto. #Toscana… - PDTrieste : Adesso sappiamo che passeremo l’estate con uno stagno maleodorante nel centro di #Trieste e con l’ennesimo cantiere… - iiacnr : Continua l'estate romana sui temi climatici con Antonello Pasini, primo ricercatore del @iiacnr, in occasione dell'… - paoloigna1 : RT @NuragheLosa: Primo appuntamento di #Losa_e_la_Luna per il 2021. Tenete svegli i vostri sensi e lasciatevi avvolgere dai colori, dai suo… -

Ultime Notizie dalla rete : estate nel 'La festa dell'amore' di Cosmo: primo live in Italia con posti in piedi e senza distanziamento false - - > Leggi Anche Per Cosmo è arrivata 'La terza estate dell'amore', antidoto al presente per guardare al futuro Lo spunto di trovare una soluzione nel pieno rispetto della sicurezza di tutti i ...

Tecnologia TECMA scelta dal gruppo IMPREME ("TECMA" o la "Società"), tech company specializzata nel settore del Real Estate, quotata sul mercato azionario AIM di Borsa Italiana, annuncia una nuova partnership pluriennale con IMPREME S.p. A. ("...

'Estate con l'archeologia': nel territorio 4 luoghi da visitare BaraondaNews Parma, sirene dalla Serie A per Karamoh Come riporta Il Secolo XIX, l'esterno offensivo del Parma piace molto allo Spezia del neo tecnico Thiago Motta. Karamoh non è stato convocato per il ritiro di Casteldebole ed è destinato a lasciare ...

Compiano, calendario ricco di eventi a luglio e agosto: due mesi di spettacoli nel Borgo dell’Alta Val Taro L’estate a Compiano si tinge di mille colori in questo 2021 ... calendario ricco di eventi a luglio e agosto: due mesi di spettacoli nel Borgo dell’Alta Val Taro sembra essere il primo su ...

false - - > Leggi Anche Per Cosmo è arrivata 'La terzadell'amore', antidoto al presente per guardare al futuro Lo spunto di trovare una soluzionepieno rispetto della sicurezza di tutti i ...("TECMA" o la "Società"), tech company specializzatasettore del Real, quotata sul mercato azionario AIM di Borsa Italiana, annuncia una nuova partnership pluriennale con IMPREME S.p. A. ("...Come riporta Il Secolo XIX, l'esterno offensivo del Parma piace molto allo Spezia del neo tecnico Thiago Motta. Karamoh non è stato convocato per il ritiro di Casteldebole ed è destinato a lasciare ...L’estate a Compiano si tinge di mille colori in questo 2021 ... calendario ricco di eventi a luglio e agosto: due mesi di spettacoli nel Borgo dell’Alta Val Taro sembra essere il primo su ...