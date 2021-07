Impresa di Konrad nella sedicesima Tappa del Tour. Secondo Colbrelli ad un passo dal sogno (Di martedì 13 luglio 2021) Dopo la giornata di riposo di ieri ad Andorra, il Tour de France 2021 riparte con la sua seconda giornata sui pirenei. La Tappa partirà da la Pas de la Case e si chiuderà a Saint - Gaudens in 169 Km ... Leggi su globalist (Di martedì 13 luglio 2021) Dopo la giornata di riposo di ieri ad Andorra, ilde France 2021 riparte con la sua seconda giornata sui pirenei. Lapartirà da la Pas de la Case e si chiuderà a Saint - Gaudens in 169 Km ...

Advertising

Cyclingtimenews : #TDF2021 ???? Terzo successo di un ciclista austriaco alla Grande Boucle dopo quelli di Max Bulla nel 1931 e Georg T… - RSIsport : ????????? Impresa di Konrad, che vince in solitaria la 16a tappa del Tour de France. I big non si muovono in attesa de… - Cyclingtimenews : #TDF2021 Impresa solitaria di Patrick #Konrad a Saint-Gaudens -