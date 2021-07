Impeccabile la telecronaca di Katia Serra, ma è caccia alla sua vita privata (Di martedì 13 luglio 2021) A distanza di oltre 36 ore dalla finale tra Italia ed Inghilterra a Wembley, si parla tanto di Katia Serra, con una telecronaca Impeccabile della 48enne, ma anche con la costante ricerca di notizie sulla sua vita privata. Magari sperando di trovare chissà cosa. Qualcuno avanza anche strane ipotesi in merito, come se si trattasse di un elemento rilevante dopo che la diretta interessata ha mostrato tutta la propria competenza affiancando Stefano Bizzotto in Rai, in occasione del match più importante degli azzurri dal 2006. telecronaca di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 13 luglio 2021) A distanza di oltre 36 ore dfinale tra Italia ed Inghilterra a Wembley, si parla tanto di, con unadella 48enne, ma anche con la costante ricerca di notizie sulla sua. Magari sperando di trovare chissà cosa. Qualcuno avanza anche strane ipotesi in merito, come se si trattasse di un elemento rilevante dopo che la diretta interessata ha mostrato tutta la propria competenza affiancando Stefano Bizzotto in Rai, in occasione del match più importante degli azzurri dal 2006.di ...

Advertising

giandpetrocelli : RT @auro_milan: Voglio fare qui i complimenti al grande rossonero @paolobertolucci per l’ennesima telecronaca impeccabile. Si può tifare se… - alexdandi : RT @GiosueZamarra: Grazie @alexdandi per tenerci compagnia in queste notti di #UFC264, telecronaca impeccabile come sempre. #UFCDaznItaly - ManuFilippone95 : RT @auro_milan: Voglio fare qui i complimenti al grande rossonero @paolobertolucci per l’ennesima telecronaca impeccabile. Si può tifare se… - ematr_86 : RT @fracarotti: Menzione d’onore a Stefano #Bizzotto. Telecronaca impeccabile, sempre perfetto, professionista indiscutibile. Commentare co… - BuonAndrew : RT @fracarotti: Menzione d’onore a Stefano #Bizzotto. Telecronaca impeccabile, sempre perfetto, professionista indiscutibile. Commentare co… -

Ultime Notizie dalla rete : Impeccabile telecronaca Giro d'Italia 2021, il pagellone finale di Angelo Costa 7 alla telecronaca Rai Criticata da sempre, disastrosa nell'edizione scorsa, la mamma di tutte le ... 5 a Vlasov Perfetto per metà Giro, dove esce in modo impeccabile da quelle che per lui potrebbero ...

La partita del cuore, Federica Panicucci: 'Abbiamo una finalità unica' A presentare l'evento, prima di passare alla telecronaca di Pierluigi Pardo, è stata l'impeccabile Federica Panicucci :

Impeccabile la telecronaca di Katia Serra, ma è caccia alla sua vita privata OptiMagazine 7 allaRai Criticata da sempre, disastrosa nell'edizione scorsa, la mamma di tutte le ... 5 a Vlasov Perfetto per metà Giro, dove esce in mododa quelle che per lui potrebbero ...A presentare l'evento, prima di passare alladi Pierluigi Pardo, è stata l'Federica Panicucci :