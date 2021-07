Il vaccino ReiThera funziona: risposta degli anticorpi al 99% dopo le due dosi (Di martedì 13 luglio 2021) Il vaccino ReiThera funziona. Già tre settimane dopo la prima dose si osserva una risposta anticorpale contro la proteina Spike in oltre il 93% dei volontari, e si raggiunge il 99% dopo la seconda somministrazione. A cinque settimane dalla prima vaccinazione il livello degli anticorpi che legano la proteina Spike e che neutralizzano il virus, è comparabile a quello misurato in un gruppo di riferimento di pazienti convalescenti dall’infezione COVID-19. E’ quanto annuncia la società biotech con sede a Castel Romano. I risultati dopo le ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 luglio 2021) Il. Già tre settimanela prima dose si osserva unaanticorpale contro la proteina Spike in oltre il 93% dei volontari, e si raggiunge il 99%la seconda somministrazione. A cinque settimane dalla prima vaccinazione il livelloche legano la proteina Spike e che neutralizzano il virus, è comparabile a quello misurato in un gruppo di riferimento di pazienti convalescenti dall’infezione COVID-19. E’ quanto annuncia la società biotech con sede a Castel Romano. I risultatile ...

