Il trofeo di Euro 2020 è davvero tornato a casa (perché nasce ad Avellino)

La coppa degli Europei 2021 è atterrata in Italia dopo la vittoria finale a Wembley. Il suo approdo in terra tricolore però non è stato un esordio, bensì un vero e proprio ritorno a casa. Altro che "It's coming home", il controverso coro degli inglesi, drammaticamente diventato l'emblema di un'eterna sconfitta: il trofeo Herny Delaunay è italianissimo ed è prodotto dalla fabbrica Iaco Group di Avellino. Made in Italy, dunque, anzi, Made in Irpinia.

L'azienda, fondata, da Igino Iacovacci nel 1978

