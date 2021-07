Il trionfo di Maia Sandu avvicina la Moldavia all’Europa

Leggi su linkiesta

(Di martedì 13 luglio 2021) Domenica 11 luglio i cittadini moldavi si sono recati alle urne per eleggere il nuovo Parlamento. La loro voce è stata chiara e univoca; il Partito Azione e Solidarietà (PAS) dell’attuale presidente, espressamente favorevole a unmento del paese all’UE e agli USA, ha conquistato la maggioranza assoluta dei voti (52,80%), battendo nettamente il suo principale avversario, la coalizione dei comunisti e dei socialisti (BECS) degli ex capi di stato Igor Dodon e Vladimir Voronin, che ha ottenuto soltanto il 27,17 %. Al terzo posto si è piazzato ?or, il partito che porta il nome del suo leader, l’oligarca attualmente in fuga ...