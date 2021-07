Il trailer di The French Dispatch, l’atteso ritorno di Wes Anderson (Di martedì 13 luglio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=0mXmkV96-1M Nove minuti di standing ovation: è stato il responso del pubblico del Festival di Cannes alla prima mondiale di The French Dispatch, il nuovo film di Wes Anderson presentato sulla Croisette nella serata del 12 luglio. l’atteso ritorno del regista americano ha portato sul red carpet della kermesse francese uno stuolo di star, da Bill Murray a Tilda Swinton, da Owen Wilson a Adrien Brody, passando per Benicio del Toro e soprattutto l’apprezzatissimo protagonista Timothée Chalamet. L’intero cast, accompagnato dal compositore della colonna sonora Alexandre Desplat, è ... Leggi su wired (Di martedì 13 luglio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=0mXmkV96-1M Nove minuti di standing ovation: è stato il responso del pubblico del Festival di Cannes alla prima mondiale di The, il nuovo film di Wespresentato sulla Croisette nella serata del 12 luglio.del regista americano ha portato sul red carpet della kermesse francese uno stuolo di star, da Bill Murray a Tilda Swinton, da Owen Wilson a Adrien Brody, passando per Benicio del Toro e soprattutto l’apprezzatissimo protagonista Timothée Chalamet. L’intero cast, accompagnato dal compositore della colonna sonora Alexandre Desplat, è ...

