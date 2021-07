Il tiro a giro di Insigne contro il Belgio tra i 10 candidati a miglior gol di Euro 2020 (Di martedì 13 luglio 2021) Il tiro a giro di Insigne contro il Belgio ai quarti di finale di Euro 2020 e la rete di Federico Chiesa in Italia-Spagna nella semifinale sono due delle dieci reti candidate a vincere il premio di miglior gol di Euro 2020. Oltre a quelli dei due azzurri, tra i gol più belli anche quelli realizzati da Andriy Yarmolenko (Olanda-Ucraina, prima giornata), Patrik Schick (Scozia-Repubblica Ceca, prima giornata), Cristiano Ronaldo (Ungheria-Portogallo, prima giornata), Kevin De Bruyne (Danimarca-Belgio, seconda ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 luglio 2021) Ildiilai quarti di finale die la rete di Federico Chiesa in Italia-Spagna nella semifinale sono due delle dieci reti candidate a vincere il premio digol di. Oltre a quelli dei due azzurri, tra i gol più belli anche quelli realizzati da Andriy Yarmolenko (Olanda-Ucraina, prima giornata), Patrik Schick (Scozia-Repubblica Ceca, prima giornata), Cristiano Ronaldo (Ungheria-Portogallo, prima giornata), Kevin De Bruyne (Danimarca-, seconda ...

